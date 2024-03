Drukkerijmuseum wacht onderzoek af: ‘Kunnen dit jaar in ieder geval afmaken’

Extra geld of een andere oplossing? Duidelijkheid is er nog niet, want het onderzoek naar de toekomst van het Drukkerijmuseum in Meppel loopt nog steeds. Nu is wel bekend dat het museum in ieder geval de standaard jaarlijkse subsidie voor 2024 binnen heeft.

"Het is wat later dan normaal, maar daarmee kunnen we in ieder geval dit jaar nog openblijven", laat bestuurslid Jan Schelperoord weten. Dat de 26.000 euro nu pas binnenkomt heeft te maken met het feit dat het museum vorig jaar noodgedwongen een aantal weken dicht was.

"Daardoor stonden we niet meer op het lijstje van organisaties die in aanmerking kwamen voor subsidie", legt Schelperoord uit. "We moesten het daarom opnieuw aanvragen en dat gebeurde wat later dan gebruikelijk." Het is niet zo dat de normale subsidie op de tocht stond.

Onderzoek

Het museum zegt door gestegen kosten te kampen met financiële problemen. De standaard subsidie van 26.000 euro per jaar zou niet meer genoeg zijn om open te blijven. Schelperoord: "Natuurlijk zijn we er wel blij mee, omdat we het jaar nog kunnen afmaken."

Maar het bedrag is uiteindelijk niet voldoende om open te blijven, zegt het bestuur. Daarom is aan het gemeentebestuur van Meppel gevraagd of extra geld mogelijk was, maar dat was niet het geval. Er loopt wel een onderzoek naar de toekomst van het museum.