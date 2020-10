Van volle kluizen tot granaten: magneetvissen is populair

Gewapend met een zeer sterke magneet aan een touw struinen ze over kades en oevers. Vooral jongemannen trekken er regelmatig op uit. Met een flinke zwaai wordt de magneet een kanaal of rivier in geslingerd en vervolgens langzaam binnengehaald. Alles in de hoop dat er een schat mee naar boven komt.

Volle kluis

Magneetvissen wint snel aan populariteit. En dat is ook helemaal niet gek als je hoort wat er zoal boven water komt. Zoals afgelopen week in Assen. Magneetvisser Joachim Scheffer uit Leek haalde met een sterke magneet aan een touw een kluis uit het water aan de Groene Dijk Zuidzijde. Die kluis bleek een behoorlijke schat aan onder meer sieraden te bevatten. Het was al de vierde kluis in een maand tijd hij opviste. De tas die hij diezelfde middag opviste, zat vol gestolen spullen.

Toch kleeft er ook een bepaald imago aan de hobby en bestaan er risico's. "Je moet tijdens het magneetvissen altijd oog houden voor je eigen veiligheid", zegt woordvoerder Anne Kok van de politie. "Soms is het best gevaarlijk wat mensen uit het water halen, zoals explosieven. Dus vertrouw je het niet, houd afstand en waarschuw ons."

Afgelopen week werd voor de vierde keer in een maand tijd een volle kluis in Assen opgevist:

Risicovol

Stefan* vist al jaren met een magneet en is erg actief in het wereldje. Hij kan zich deels vinden in de woorden van de politie, maar vindt niet dat het overdreven moet worden. "Het kan inderdaad een risicovolle hobby zijn. Maar dat geldt ook voor sporten als motorcross of karten. En toch, je hoort nooit dat er iets misgaat tijdens het magneetvissen en in deze sporten wel."

Maar munitie, een bom of een granaat uit het water halen met je magneet, dat is zeker spannend. "Zelf weet ik na al die jaren wel wat ik moet doen. Maar voor iemand die nog niet lang vist zou het goed zijn als er wat duidelijker regels bestaan. Wat moet je in zo'n geval doen? Misschien moet er een eenvoudige cursus komen, of een pagina met de basisregels. Dat zou al helpen."

Mitrailleur

In al die jaren heeft Stefan van alles boven water gehaald. Van een mitrailleur uit de Tweede Wereldoorlog tot complete auto's en een kluis vol met goud en zilver. "Dat geweer heb ik ingeleverd bij de politie en die is helaas vernietigd. Van de kluis hebben we zelf uitgevonden wie de eigenaar was. We hebben het teruggebracht."

"De verscheidenheid aan zaken die je uit het water vist, die maken voor mij deze hobby ook zo spannend. Wanneer je de magneet naar binnen trekt, dan voel je dat hij ergens aan vast klikt. Je weet niet wat je op dat moment naar boven haalt."

De Nederlandse wateren liggen vol met van alles. Ga je vissen in grachten, dan is de kans groot dat je allerlei fietsen opduikelt, een step of misschien zelfs een complete scooter. Op meer afgelegen plekken is de kans groter dat je gestolen zaken vindt, of een wapen dat ergens is gedumpt. Maar niet overal mag je met een magneet vissen.

"Gemeentes bepalen waar je wel en niet mag vissen", legt Stefan uit. "Dat staat vermeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), zoals elke gemeente die heeft." Zo zijn historische grachten meestal uitgesloten, omdat het verboden is om archeologische voorwerpen op te vissen. "Als magneetvisser is dit wel belangrijk om te weten. De boetes kunnen behoorlijk oplopen."

Waar moet je op letten bij magneetvissen?

Met zijn jarenlange ervaring heeft Stefan nog wel enkele goede tips waar beginnende magneetvissers op moeten letten. "Trek een stel oude kleren en handschoenen aan en neem de tijd voor het vissen. Het is eigenlijk een vieze hobby. Het materiaal wat je opvist ligt vaak in het slib en is dus smerig en stinkt. Neem de tijd en als je voelt dat er iets aan je magneet zit, dan moet je het langzaam binnenhalen. Op die manier laat de magneet niet los. En vang je iets waarvan je niet weet wat het is en heb je twijfels? Maak er een foto van en post het in een van de facebookgroepen voor magneetvissers. Over het algemeen krijg je binnen vijf minuten antwoord en weet je wat je moet doen."

En wat moet je niet doen?

"Ga in ieder geval niet magneetvissen in gebieden die verboden zijn volgens de APV. Daar wordt streng gecontroleerd door de politie en door medewerkers van de gemeente. En blijf tijdens het vissen weg van de damwanden. Als je magneet daar tegenaan komt, is het heel moeilijk om hem weer los te krijgen."

Opgeviste kluizen met inhoud, dat is natuurlijk een hoogtepunt voor een magneetvisser. Dat begrijpen ze bij de politie ook. En natuurlijk is het fijn voor de eigenaar van de kluis als hij de inhoud terugkrijgt. "Er zitten positieve kanten aan het magneetvissen. Maar de vraag blijft: weegt dit op tegen de gevaren van deze hobby", vindt woordvoerder Anne Kok van de politie.

'Deze hobby moet je niet verbieden'

Moet je dan deze hobby verbieden? De politie zegt er geen mening over te hebben. Stefan heeft dat wel. "Nee, dat moet je zeker niet doen. Mensen zullen blijven magneetvissen. Maar wordt het illegaal en ze halen een bom boven water, dan zullen zij dit niet melden. Daarmee creëer je dus juist een gevaarlijk situatie."

Dat zit volgens de ervaren magneetvisser in Drenthe nu wel goed. "Ik heb een rechtstreeks telefoonnummer met een medewerker van de politie. Haal ik munitie, een granaat of een bom naar boven, dan stuur ik direct een foto naar hem. Hij overlegt vervolgens met de Explosieve Opruimingsdienst Defensie over wat er moet gebeuren. Dat werkt heel goed."

* Stefan is een gefingeerde naam. Zijn echte naam is bekend bij de redactie.

