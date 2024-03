Drentse miljoenen voor trein naar Duitsland

Na 2028 geld nog niet rond

Tot en met 2027 betaalt Drenthe een half miljoen euro per jaar voor de trein. Daarna nog maar 150.000 euro, dus er moet ergens anders 350.000 euro gevonden worden. Daarover maken CDA, Volt, VVD, en de ChristenUnie zich nog nog wel zorgen. Gedeputeerde Henk Jumelet wil dat het rijk vanaf 2028 meebetaalt en hij wil daarover met Den Haag in gesprek.

De verwachting is dat dit linksom of rechtsom geregeld gaat worden, want je steekt geen 65 miljoen in een trein die na 2028 in de problemen komt.