Meer inzet provincie op ondermijning door criminelen

De provincie gaat extra inzetten op het ontdekken en voorkomen van ondermijnende activiteiten door criminelen. Ondermijning is bijvoorbeeld een boer vragen of dwingen een drugslab toe te staan in een leegstaande stal. Of politiek bestuurders die onder druk worden gezet. Of vergunningen die door criminelen misbruikt worden voor illegale activiteiten.

Provinciale Staten (PS) hebben Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd (motie ChristenUnie) om extra inzet op ondermijning, omdat de invloed of de effecten van de onderwereld op de 'bovenwereld' toe nemen.

GS zien dat ook. "Regelmatig verschijnen er berichten in het nieuws over opgerolde drugslabs, onderschepte drugsinvoer, boeren en bedrijven die worden verleid om mee te gaan in de illegale handel, bestuurders die onder druk worden gezet. Criminelen schuwen het niet om bonafide partijen te beïnvloeden, om te kopen, te onderdrukken, te bedreigen of zelfs geweld tegen hen te gebruiken" schrijven GS aan PS.

Druk, agressie, bedreiging

Landelijke cijfers wijzen volgens GS uit dat het aantal politici en ambtenaren die met agressie of geweld te maken krijgen stijgt. Vaak zijn het inwoners die op sociale media beginnen te schelden, maar in 15 procent van de gevallen is niet duidelijk uit welke hoek het komt en waarom. In één op de 50 gevallen bestaat onder politieke ambtsdragers de overtuiging of het vermoeden dat iemand uit de georganiseerde misdaad achter de agressie of bedreiging zit.

"Eén op de vijf boeren wordt benaderd door drugscriminelen die zoeken naar een leegstaande stal, 55 procent van alle drugslocaties in Noord Nederland worden aangetroffen in het buitengebied en bijna één op de vijf bedrijven wordt slachtoffer van cybercrime. Ook raken steeds meer jongeren uit het Noorden in de zware criminaliteit. En de criminelen worden ook steeds jonger", schrijven GS aan PS.

Bibob

Provinciale processen (zowel interne processen als dienstverleningsprocessen) zijn ook kwetsbaar voor ondermijning en oneigenlijke druk. De provincie biedt diensten en producten aan die door criminele organisaties misbruikt kunnen worden. Hierdoor bestaat het risico dat de provincie onbewust de onderwereld faciliteert. Dit kan gebeuren bij bijvoorbeeld milieuvergunningen, subsidies, aanbestedingen en (vastgoed)transacties.

Als er een vermoeden is dat deze vergunningen, subsidies en transacties worden aangevraagd door iemand met criminele of ondermijnende intenties, kan de provincie een onderzoek uitvoeren naar de integriteit van de betrokkene en diens zakelijke partners. Dit kan op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob). De uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot het weigeren van de aanvraag of het verbinden van extra voorschriften aan de vergunning of het niet afsluiten of beëindigen van een overeenkomst.

Aantal onderzoeken neemt toe

Het aantal Drentse Bibob onderzoeken neemt toe: voor 2022 jaarlijks een of twee, in 2022 drie en in 2023 zeven. Ook omdat de huidige inzet van Bibob binnen de provincie voornamelijk gericht is op milieuvergunningen en subsidies en vastgoedtransacties nog onderbelicht zijn is uitbreiding van de onderzoekscapaciteit nodig.