De Grote Rekendag maakt rekenen makkelijker en leuker bij basisschool Bascule in Nieuw-Amsterdam

Veel basisschoolleerlingen in onze provincie halen niet het gewenste rekenniveau. De Grote Rekendag van vandaag moet daar verandering in brengen.

Goed kunnen rekenen belangrijk

Onderzoekers stellen dat het onvoldoende beheersen van de rekenvaardigheden grote gevolgen heeft voor de vervolgopleiding van basisschoolleerlingen en daarmee voor de kansen later in het leven.

Heel prorgramma

"We merken dat de leerlingen de citotoetsen lastig vinden. Dat heeft te maken met de vertaalslag die ze moeten maken. Het zijn vaak verhaalsommen. Ze vinden het soms moeilijk om de som daaruit te halen. De rekentaal is daarbij ook lastig. Want als er een vraag is over een gemiddelde, dan moeten ze wel weten wat daarmee wordt bedoeld", zegt rekencoördinator Alinde Husers.