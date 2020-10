Burgemeester Thijsen uit zorgen mijnbouwschade aan minister Wiebes

Burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo uit zijn zorgen en zorgen van inwoners uit de gemeente over de mijnbouwschade in de regio. Dat doet hij namens het college van burgemeester en wethouders in een brief gericht aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken. Zo staat in de brief dat 'het vertrouwen in de overheid, in relatie tot gaswinning en andere vormen van mijnbouw, geen vanzelfsprekendheid is'.

Thijsen doet een beroep op de omgekeerde schaderegeling: 'het moet voor gedupeerden in onze regio niet uitmaken of de oorzaak van de schade is gelegen in het Groningenveld, het Annerveenveld of de zoutwinning'. Ook is in de brief te lezen dat de burgemeester het ontoelaatbaar vindt dat bij toekomstige bevingen een discussie kan leiden tot vertraging en verschillende schadeprocedures. De gemeente Tynaarlo pleit daarom voor één landelijk loket naar het model van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Het college wil op korte termijn duidelijkheid hebben. Daarnaast vraagt B&W ook aandacht van het ministerie voor de waardedalingsregio die recent van kracht is geworden.

Aardbeving Winde

Na de aardbeving bij Winde met een kracht van 1.8 op de schaal van richter vorige week ging burgemeester Marcel Thijsen op bezoek in het getroffen gebied. Die middag zei hij nog dat het veel te vroeg was om te zeggen of de aardbeving het gevolg was van gaswinning. Wel zei hij dat dat relevant is, 'omdat we nog steeds twee verschillende schaderegelingen in Nederland hebben'. Daarmee doelde de burgemeester onder andere op de omgekeerde bewijslast na gaswinning, waarbij de NAM moet aantonen dat de schade niet door gaswinning is ontstaan.

Lees ook: