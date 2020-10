Tynaarlo trekt aan bel bij Wiebes met zorgen over mijnbouwschade

Er moeten extra trillingsmeters geplaatst worden in de regio Noord-Drenthe om alle onrust over mijnbouwschade weg te nemen. Ook moet afhandeling van schade 'gelijk' geregeld worden. Dat bepleit het college van B en W van Tynaarlo in een brief aan minister Eric Wiebes van economische zaken.

Onafhankelijke metingen en een fijnmazig meetnetwerk in de regio is volgens B en W van groot belang. Het college wijst daarbij nog eens op de kamermotie, die vorig jaar maart door CDA-kamerlid Agnes Mulder en Matthijs Sienot van D66 is ingediend.

Sensornetwerk

Uit een eerdere brief aan de kamer blijkt dat het gebouwensensornetwerk niet meer wordt ondersteund. "Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) schrijft dat het netwerk in de huidige of andere vorm van maatschappelijke waarde is, en dat het verder borgen en ontwikkelen van kennis in de regio van groot belang is voor de toekomstige nazorg", aldus burgemeester Marcel Thijsen in de brief namens het college.

In de brief aan de minister uit Thijsen zijn zorgen en ook de zorgen van de inwoners over de mijnbouwschade in de regio. Zo staat in de brief dat 'het vertrouwen in de overheid, in relatie tot gaswinning en andere vormen van mijnbouw, geen vanzelfsprekendheid is'.

Gelijke behandeling

Vanwege alle mijnbouwactiviteiten in de regio, zoals gaswinning in het grote Groningenveld, in kleine gasvelden en zoutwinning, moet het volgens Thijsen niet uitmaken waardoor schade ontstaat. Hij blijft hameren op 'gelijke behandeling'. Daarom doet hij opnieuw een beroep op de omgekeerde schaderegeling. "Het moet voor gedupeerden in onze regio niet uitmaken of de beving en de ontstane schade door het Groningenveld, het Annerveenveld of de zoutwinning is veroorzaakt."

Ook noemt de burgemeester het ontoelaatbaar dat bij toekomstige bevingen een discussie over 'countouren' kan leiden tot vertraging en dat er verschillende schadeprocedures worden gehanteerd. De gemeente Tynaarlo pleit daarom voor één landelijk loket naar het model van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Het college wil op korte termijn duidelijkheid hebben en pleit daarom voor een informatiebijeenkomst nog dit najaar. Daarnaast vraagt B&W ook aandacht van het ministerie voor de waardedalingsregeling die recent van kracht is geworden.

Aardbeving Winde

Vorig weekend was er een aardbeving bij Winde. Die had een kracht van 1.8 op de schaal van Richter. Thijsen ging meteen op bezoek in het getroffen gebied. Die middag zei hij nog dat het veel te vroeg was om te zeggen of de aardbeving het gevolg was van gaswinning in kleine velden, of de gasopslag bij Langelo. Wel zei hij dat dat relevant is, 'omdat we nog steeds twee verschillende schaderegelingen in Nederland hebben'. Thijsen wil dat de omgekeerde bewijslast, wat geldt voor het schadeprotocol rond het Groningenveld, voor alle schadeafhandelingen moet gelden. Daarbij moet de NAM aantonen dat de schade niet door gaswinning is ontstaan.

