Emmer fracties vooral verrast door vertrek wethouder: 'Dacht dat hij zou blijven'

Verrast. Zo kun je de reacties van diverse fracties in Emmen op het aangekondigde vertrek van wethouder René van der Weide het beste in één woord samenvatten. Hij stapt na tien jaar wethouderschap in Emmen in de zomer over naar Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Bijna niemand zag dat aankomen.

Ook fractievoorzitter Leo Hoogenberg van Wakker Emmen - de fractie waar Van der Weide toe behoort - had het nieuws niet zien aankomen. "Vorige week heeft hij ons ingelicht. Nee, ik had het niet verwacht. Eerder dat hij zou aanblijven. Of ik teleurgesteld ben? Nee, dit biedt altijd nieuwe kansen."

Het biedt wellicht kansen voor een andere fractiegenoot om het stokje van Van der Weide over te nemen. "We verliezen met René een kundig bestuurder en een man met ervaring. Dus nu moeten we op zoek naar een waardige opvolger." Of daar iemand tussenzit die de grote schoenen van Van der Weide kan vullen? "Daar gaan wij ons de komende tijd over buigen."

Overleven?

Het vertrek van Van der Weide is nog geen jaar na dat van Jisse Otter, die namens de BBB zitting nam in de Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Daarmee is de partij op slag zijn twee bekendste gezichten kwijt. Gaat Wakker Emmen dat overleven?

"Daar heb ik alle vertrouwen in", verwacht Hoogenberg. Het geeft anderen de gelegenheid om zich te ontplooien, meent hij. "Ik ben heel tevreden hoe mensen zich binnen de fractie zich ontwikkelen." Mocht er niemand naar voren stappen, dan kijkt Wakker Emmen buiten de deur naar een politiek talent.

Stabiele club

Van der Weide blijft verder verbonden aan de partij. Mogelijk wordt hij ook lid van de fractie. Alles is afhankelijk van hoe de opvolging tot stand gaat komen. "We hebben voorlopig nog even tijd. René blijft sowieso tot 1 augustus nog aan."

Het vertrek van Van der Weide baart coalitiegenoot PvdA ook niet direct tot zorgen. "Er zit nu wel een stabiele club", verwijst fractievoorzitter Anita Louwes naar het huidige college. Wat betreft de vervanging van René verwacht ik daar verder geen problemen mee."

Wel wordt zijn vertrek een gemis, denkt ze. Louwes omschrijft hem als een goede wethouder die zijn zaakjes op orde en kennis paraat heeft. "Er gaat een goede wethouder voor ons verloren." Wel was zij verrast door zijn plannen. "Ik had verwacht dat hij deze termijn nog wel zou uitdienen."

Het gezicht van Wakker Emmen

Rene Wittendorp (CDA) denkt daar ook zo over. "Maar soms komt er iets op je pad. Ik heb hem vanochtend in ieder geval gefeliciteerd met zijn nieuwe baan." Wittendorp verwacht dat het een hele kluif wordt voor Wakker Emmen om een goede opvolger te vinden. Een flink deel van de zwaarste portefeuille, zoals financien en ruimtelijke ontwikkeling, lagen op het bordje van Van der Weide.

Kortom, een pittig verlies. Bovendien ziet Wittendorp een mate aan vereenzelviging tussen de partij en de wethouder. "Zoals een Omtzigt het gezicht is van de NSC en Wilders van de PVV, zo zie ik die verhouding ook wel tussen René en Wakker Emmen." In dat opzicht moet Wakker Emmen op zoek naar een nieuw uithangbord.

Geen goed signaal

Voor D66 kwam het nieuws binnen als een donderslag bij heldere hemel. "Ook omdat Otter vorig jaar al was vertrokken", zegt Joey Koops. "Maar ook omdat René die ambitie niet eerder heeft uitgesproken." Hij vindt dat er vanuit Wakker Emmen geen goed signaal wordt afgegeven richting de kiezer. Vooral na de monsterzege (vijftien zetels voor Wakker Emmen) bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Koops: "Mooi voor René dat zijn nieuwe baan dicht bij zijn interesses liggen, maar wij hadden die keuze niet gemaakt." Koops meent verder dat vervanging binnen de huidige fractie een onmogelijke opgave wordt. Want is de benodigde ervaring daar wel aanwezig, vraagt hij zich hardop af.

Laatste jaar

Het vertrek van de wethouder was voor fractievoorzitter Patrick de Jonge van de VVD niet echt een verrassing. "Tijdens een gesprek dat we begin dit jaar hadden, liet hij al weten dat dit waarschijnlijk zijn laatste termijn zou worden. Hij wist alleen nog niet wat hij wilde doen. Maar hij krijgt nu de kans om iets te doen wat hij echt leuk vindt. Het is wel jammer voor ons als gemeenteraad. Van der Weide beschikt over veel kennis, heeft overtuigingskracht en durft beslissingen te nemen."