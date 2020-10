57 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe, 2 mensen overleden

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is sinds gisteren met 57 toegenomen in Drenthe. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook zijn twee inwoners van de gemeente Emmen overleden aan de gevolgen van het virus.

Van donderdag op vrijdag kwamen er 73 nieuwe besmettingen bij.

Geen nieuwe ziekenhuisopnames

Er zijn geen nieuwe coronagerelateerde ziekenhuisopnames gemeld. Daarmee blijft het aantal ziekenhuisopnames staan op 124. Het aantal mensen dat overleden is aan corona in de provincie stijgt naar 51. Sinds maart zijn nu 1.389 Drenten positief getest op het coronavirus. Het aantal mensen dat corona heeft gehad ligt waarschijnlijk hoger. Niet iedereen die besmet is (geweest), wordt ook getest.

De afgelopen dag zijn de meeste nieuwe besmettingen vastgesteld in de gemeente Emmen (26). In Hoogeveen kwamen er vijf nieuwe gevallen bij, net als in de gemeentes Meppel en Assen. In Noordenveld kwamen er 4 nieuwe gevallen bij.

Landelijk

Volgens het RIVM zijn in Nederland tot vanmorgen 3.972 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is weer een dagrecord. Tussen donderdag en vrijdag had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 3.829 meldingen van positieve tests gekregen. In de afgelopen zeven dagen zijn landelijk meer dan 23.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal sterfgevallen steeg met 21. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend waren negen sterfgevallen gemeld.

In verband met het coronavirus heeft RTV Drenthe een speciaal dossier aangemaakt. Daarin houden we je op de hoogte waar in Drenthe sprake is van besmettingen, wat de gevolgen zijn en wat je zelf moet doen zodra je vermoedt dat je het coronavirus hebt.

