Laserpennen blijven gevaar voor piloten

Bij de zoektocht naar een vermiste man werd donderdagavond een politiehelikopter beschenen met een laserpen. Het zorgt voor onwerkbare situaties in de cockpit. 'Eens in de zoveel tijd gebeurt het'.

"De laatste tijd is het even rustig", laat een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie weten, waar de helikopters onder vallen. "Maar eens in de zoveel tijd gebeurt het. Dit is de eerste die ik in tijden weer hoor."

De beschenen helikopter werd ingezet bij het opsporen van een vermiste man. Boven de wijk Marsdijk werd er met een laserpen omhoog geschenen. De piloot meldde het incident en korte tijd later kon de jonge dader worden opgespoord. Omdat het nog om een kind ging, kwam de schijner er vanaf met een stevig gesprek. Wel werd de laserpen ingenomen.

Ook traumahelikopter de dupe

In 2017 en 2018 werd de traumahelikopter van het UMCG ook meerdere keren beschenen met een laserpen. "Het kan de piloot verblinden en leiden tot gevaarlijke situaties", zei Janneke Kruze van het Universitair Medisch Centrum Groningen daarover. Wanneer een helikopter van het Mobiel Medisch Team (traumahelikopter) of bijvoorbeeld een vliegtuig wordt beschenen in het burgerluchtruim wordt er contact opgenomen met Luchtverkeersleiding Nederland.

De melding en de locatie worden genoteerd en doorgegeven aan de luchtvaartpolitie, waarna in samenwerking met politie op de grond de dader opgespoord kan worden. Bij een incident in het militaire luchtruim wordt de militaire luchtverkeersleiding ingelicht.

Minder gevallen Uit cijfers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waar de meldingen worden gebundeld, blijkt dat de overlast door laserpennen in Nederland de afgelopen jaren afneemt. In 2017 werden er in totaal 210 meldingen gedaan. Vorig waren dat er nog 109, dit jaar staat landelijk de teller op 22. In twee derde tot driekwart van de gevallen worden piloten tijdens het opstijgen en landen beschenen. Het beschijnen gebeurt dus vooral bij luchthavens. Bij Groningen Airport Eelde gebeurde dat de afgelopen jaren één keer, dat was in december 2019.

Pubers

De Landelijke Eenheid van de politie wil verder niet reageren op het laserincident in Assen en verwijst naar een uitzending van Opsporing Verzocht. In de uitzending uit 2015 zegt woordvoerder Ed Kraszewski dat het beschijnen van helikopters en vliegtuigen vaak kattenkwaad is. "Uit ervaring van eerdere aanhoudingen weten we dat we meestal met baldadige tieners, zo tussen de 12 en 16 jaar oud, te maken hebben die in de richting van helikopters en vliegtuigen schijnen."

Op het in gevaar brengen van de burgerluchtvaart staat een langdurige gevangenisstraf. Bij het NOS Jeugdjournaal zegt Kraszewski dat incidenten vaak na de zomervakantie voorkomen. Kinderen nemen (illegale) laserlampjes mee van vakanties in het buitenland en testen ze in Nederland.

Politievlieger Sander zegt tegen het Jeugdjournaal dat het werk soms niet meer te doen is als een helikopter beschenen wordt. "We kunnen verblind raken door het licht en je kunt er echt oogschade aan over houden. En als we naar buiten kijken en verblind zijn door dat licht, kunnen we niet zien waar we mee bezig zijn. Dat maakt het heel erg lastig."

Lees ook: