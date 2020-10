Op de boer(inn)enkalender: 'Je probeert iets anders neer te zetten dan de standaard boer'

Niels Verheul (22) uit Witteveen en Esmee van Eijk (19) uit Emmer-Compascuum staan dit jaar op de boeren- en boerinnenkalender. Hun foto's zijn opgenomen op de 'bonusplaat' van beide pikante kalenders. Gisteren was de presentatie van de kalender in Dronten, waarbij de boeren en boerinnen ook over de catwalk mochten.

"Ons werk mag ook wel eens in het daglicht worden gezet", vertelt Van Eijk, die al zes jaar op een varkenshouderij in Roswinkel werkt. "Mensen denken 'we kopen een varkenshaasje', maar dat varkenshaasje komt ook ergens vandaan."

Promotie voor boeren en boerinnen zelf

De kalender is ook bedoeld om het beeld dat mensen van boeren of boerinnen hebben een beetje bij te stellen. Verheul: "De boeren mogen ook wel een keer naar buiten komen. De meeste zijn niet zo, die zetten een trekker of een koe op de foto, maar niet zo gauw zichzelf." Hij voegt toe: "Je probeert wel iets anders neer te zetten dan de standaard boer op klompen, in een werkjas, shag rokend en de hele dag op een trekker zittend."

Van Eijk: "Als ik vertel dat ik in een varkenshouderij werk, dan kijken ze me verbaasd aan van 'dat hadden we niet achter je gezocht'. Dan denk ik 'm'n uiterlijk zegt toch niet hoe ik ben? Tenminste, dat vind ik niet."

Als houthakker en in de kas

Verheul vertelt dat hij zzp'er is. "We hebben thuis een koeienbedrijf, ik werk bij een boer in Zwiggelte en ik heb thuis mijn eigen garagehandel." Verheul is in houthakkerskostuum op de foto gezet, maar 'dit was de eerste keer' dat hij hout hakte, vertelt hij lachend.

Ondanks dat Van Eijk op een varkenshouderij werkt, staat ze op de foto in de kas. "Dat vond ik heel jammer. Ze delen je gewoon in op iets waarvan zij denken dat jij ertussen past." Van Eijk werd gefotografeerd op een geitenboerderij in Mariënheem (Overijssel). Ondanks dat ze niet op een varkenshouderij gefotografeerd is, vindt ze het 'echt een hele mooie foto'.

Verheul legt uit waarom hij denkt dat de foto's niet gemaakt zijn in hun eigen omgeving: "We kunnen moeilijk allemaal op de foto gaan in de koeienstal, daar wordt het ook een beetje eentonig van."

Even over nagedacht

Van Eijk is geselecteerd uit zo'n driehonderd meiden. "Eerst krijg je een top-35-mail. Dan moet je een filmpje insturen van jezelf. Toen heb ik eerst bij mezelf nagedacht 'wil ik eigenlijk wel dat iedereen mij zo gaat zien?'. Dus ik heb het er nog een paar keer met ouders en vriendinnen over gehad en uiteindelijk heb ik gedacht 'die kans moet ik nu grijpen."

Meer Drenten op de kalender

Naast Verheul en Van Eijk staat ook Marijn Hatzmann uit Beilen op de boerenkalender. Zijn foto is te zien bij de maand februari.

