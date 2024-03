Meer boeren verkopen bedrijf, stikstofmaatregelen belangrijke factor

In Nederland hebben vorig jaar vierhonderd boeren hun bedrijf te koop gezet, blijkt uit een rapport van makelaarsvereniging NVM. In Drenthe verkochten zo'n vijftien boeren hun bedrijf.

Drenthe

Volgens agrarisch makelaar Erwin Huiting liggen de verkopen in Drenthe in lijn met de landelijke trend. Wat opvalt is dat er meer verkopen plaatsvonden rondom natuurgebieden, dit in verband met de stikstofmaatregelen.