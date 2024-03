Online afspraak maken bij de huisarts? digitale cursus neemt in populariteit toe

Het loopt storm bij de digitale vaardigheidstraining. "Als we met huisartsen samenwerken, wat we nu steeds vaker met Dokter Drenthe doen, zie je dat de opkomst veel groter is. Voor de cursus hebben we veel aanmeldingen gehad, daar komt nog een tweede en misschien wel derde keer van."

Dat merken ze ook bij de huisartsenpraktijk in Oosterboer. Daar hebben ze nu zeven keer de cursus georganiseerd. Waar in 2021 ongeveer vierhonderd unieke mensen inlogden, is dat in 2024 gestegen naar bijna duizend. Daardoor houden de huisartsastistentes tijd over voor bijvoorbeeld spreekuren.

Nieuwe inzichten

Voor de cursisten gaat een wereld open. Zo heeft Leutscher ontdekt dat je ook digitaal de bijsluiter kan vinden van de medicijnen die ze gebruikt. "Nu bleek ik van een bepaald medicijn wat ik overdag in de vensterbank in de badkamer leg, dat dat helemaal niet goed is. Daar is het te vochtig. Dus nu weet ik dat ik mijn medicijnen ergens anders moet neerleggen."

De Gooijer is vooral blij dat weer achter de computer durft. "Het gaat veel makkelijker", vertelt ze. "Ik dacht vaak: ik doe iets verkeerd, hoe kom ik terug? En dat leer je hier zo handig. Na een paar keer oefenen kun je het thuis ook. Ik heb de computer thuis nu uit de kast gehaald en die staat nu vast op tafel."