Intern conflict dorpsraad Zwartemeer ettert voort na kort geding

Een kort geding bij de rechtbank in Assen vanmiddag kon geen oplossing bieden voor een langslepend intern conflict bij de dorpsraad in Zwartemeer. Een groot deel van de dorpsraad wilde twee leden uit de raad zetten, Kees Overgaauw en Edward Jansing, maar de kortgedingrechter zei vandaag dat dit niet mogelijk is.

De vraag is hoe het nu verder moet. Want voorzitter Wim Bos was al opgestapt vanwege het conflict en de overige tien leden van de dorpsraad zouden het bijltje erbij neer willen gooien, zo zei penningmeester Dick Klein tijdens de zitting namens alle overige leden.

Rechter: kom tot oplossing

Op papier is Kees Overgaauw nog steeds secretaris van de vereniging. Maar in de praktijk maakt de dorpsraad gebruik van de diensten van een andere secretaris. De rechter vindt dat Overgaauw nu weer volledig toegang moet krijgen tot de digitale omgeving van de dorpsraad.

De rechter riep alle leden van de raad op om volwassen genoeg te zijn om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Volgens penningmeester Dick Klein, die namens de dorpsraad het woord voerde in de rechtbank, is niemand gebaat bij het conflict. "Het is hun goed recht dat ze blijven zitten. Maar wat is het grootste belang? Het belang van twee tegenover dat van elf andere leden van de dorpsraad? Het is maar de vraag wie het grootste belang heeft. De meerderheid is tegen. Zo simpel is het."

Opheffen dorpsraad in niemands belang

Volgens Klein is er te veel met modder gegooid en is een gesprek of mediation daarom niet meer mogelijk. "Als je onverenigbare karakters hebt, een slecht huwelijk of hoe je het ook noemen wil, dan heb je geen basis meer om samen te werken. Dan moet je je conclusies trekken. Dan houdt alles op", zo zei Klein tijdens en na de zitting.

Volgens Jansing is er bij dorpsgenoten in Zwartemeer wel draagvlak voor het handelen van hem en Overgaauw. Hij zegt dat beiden banen hebben gehad van 40 tot 70 uur per week en dat ze zich volop hebben ingezet voor Zwartemeer.

Jansing: "Het zou absurd zijn als de gemeente de dorpsraad op zou heffen. Vergelijk het met de Tweede Kamer: als die zegt een hekel te hebben aan Wilders, dan heffen we dus de Tweede Kamer op? Dat is van de ratten besnuffeld."

Volgens het verstoten lid van de dorpsraad is het feit dat Jansing en Overgaauw uit Den Haag komen, deels oorzaak van het conflict. "En ook het feit dat we een homostel zijn", aldus Jansing.

Onduidelijkheid over toekomst

De reactie van de gemeente Emmen was nog niet binnen bij de publicatie van dit artikel. In het Dagblad van het Noorden gaf de burgemeester aan mediation te overwegen. De twee verstoten leden hebben dit naar eigen zeggen al meerdere keren voorgesteld, zonder resultaat.