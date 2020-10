'Schut' geeft niet thuis tegen concurrent: "Kloten"

In de rust is het stil in de bestuurskamer. Niet alleen, omdat naast de koffiejuf alleen bij elkaar opgeteld drie bestuursleden van Noordscheschut en DETO samen in hun kopje koffie staren. De tussenstand, 0-2 voor de gasten uit Vriezenveen, zorgt voor bedrukte gezichten bij de voorzitter van de thuisploeg. "Dit hebben wij dit seizoen ook nog niet meegemaakt", doorbreekt het bestuurslid van DETO de stilte.

Waar Noordscheschut vorige week tegen NSC Nijkerk de eerste punten van het seizoen heeft opgepikt (0-2), staat DETO voor aanvang van het uitduel in Noordscheschut op nog maar één punt. Via Maarten Jansen en Kevin Aman kennen de gasten uit Overijssel een sterke start. Vlak voor het rustsignaal krijgt een gevloerde Nick Koster geen strafschop.

Opeens op het scorebord

Na de pauze wordt doelman van Noordscheschut Wiebe Zinger voor de derde keer verslagen. Ferdy ter Avest prikt in de omschakeling de 0-3 binnen. Melvin Mol en Robin Sikken van Noordscheschut zien het gebeuren. Eerstgenoemde houdt zich wijs stil, Sikken niet en vloekt.

Acht minuten voor tijd zet aanvaller van de blauw-witten Koster Noordscheschut opeens op het scorebord. Na de 1-3 krijgt hij nog een kleine kansje. Deze gaat niet binnen en ook aan de overkant verzuimt DETO te scoren.

Vreselijk

"Kloten", omschrijft Sikken de derde thuisnederlaag van Noordscheschut. "Dit is vreselijk. Als je wat wil moet je tegen dit soort ploegen punten pakken. Zij zijn in staat veel zakelijker te voetballen. Alleen met werklust komen we er in deze klasse niet."

Door het resultaat gaat DETO over Noordscheschut op de ranglijst heen. Op 10 oktober vervolgt de formatie van Marc van Meel de competitie bij Berkum.