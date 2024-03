Blokhut van egelopvang Hollandscheveld valt van ellende uit elkaar, egels toe aan nieuw onderkomen

De honderden egels die jaarlijks aansterken in Hollandscheveld moeten misschien wel op zoek naar een nieuwe opvangplek. De blokhut waarin de egels worden opgevangen, staat nog net niet op instorten. Geld voor een nieuw onderkomen hebben de eigenaren niet.

Krakend breekt eigenaar Eddy de Jong van het Egelhuus een stuk hout van de blokhut af. "Kijk, met twee handen breek ik het zo doormidden. Is ook niet gek hoor, die blokhut staat hier al meer dan 25 jaar en is gewoon af." Op verschillende plekken aan de buitenkant van de blokhut is het hout verrot. "We kwamen erachter toen de buurman een nieuwe schutting liet plaatsen, toen zagen we dat de houten planken rotte plekken hebben."

Binnen in de blokhut, waar de egels worden opgevangen, is daar niets van te zijn. "Dat komt omdat wij alles geïsoleerd hebben aan de binnenkant en daar weer houten wanden tegenaan hebben gezet", aldus de Jong terwijl hij de egels verzorgt. Dit jaar staat de teller al op dertig opgevangen egels. Jaarlijks vangen ze tot wel vierhonderd egels op. Een groot deel van hen komt aansterken omdat ze sterk vermagerd zijn.

Een flink bedrag

Maar het is nog maar de vraag of De Jong volgend jaar een opvangplek voor de stekelige dieren heeft. Want geld voor een nieuwe blokhut heeft het Egelhuus niet. "Er is alles bij elkaar 22 duizend euro nodig", legt hij uit. "Er moet niet alleen een nieuwe blokhut komen, die moet ook weer geïsoleerd worden, de elektriciteit moet opnieuw worden aangelegd, de waterleidingen." Om het geld bij elkaar te krijgen is hij daarom een crowdfunding gestart, want de tijd dringt. "Dit is wel echt het laatste seizoen ja."