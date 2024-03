Scholen strijden tegen lerarentekort: innovatie moet vak docent leuker maken

Om de gevolgen van het lerarentekort tegen te gaan, moet het onderwijs veranderen. Dat stelt bestuurder Albert Weishaupt van het Roelof van Echten College in Hoogeveen. Hij wil een andere manier van werken, en dat begint bij de docent.

In de ogen van Weishaupt wordt het door het lerarentekort steeds moeilijker om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en lessen door te laten gaan. Er komen volgens hem in Noord-Nederland tussen de 400 en 500 fulltimers tekort. "Op veel scholen zijn docenten meer uren gaan werken, maar dat is niet houdbaar", zegt hij.

Innovatie

Scholen in het voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen in het noorden slaan daarom de handen ineen. Het onderwijs heeft een 'herontwerp' nodig, vinden zij. Deze 24 organisaties - bestaande uit scholen en lerarenopleidingen in Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel - werken voortaan samen onder de naam 'Noorderwijzer'.

Hierin gaat het onderwijs aan de slag met innovatieve ideeën om het onderwijs anders vorm te geven. Dit moet leiden tot behoud van kwaliteit van onderwijs en een lagere werkdruk, waardoor het vak docent leuker wordt. Onderdeel hiervan is dat docenten zelf meedenken over veranderingen en onderling delen wat goed werkt.

Experimenteren

Weishaupt: "Bestuurders kunnen het van bovenaf wel bedenken, maar uiteindelijk moet je het samen met docenten vormgeven, want zij staan dagelijks voor de klas. De daadkracht van docenten hierin is onmisbaar. Als de wens om verandering door hen wordt gedragen, dan is dat een mooi begin van stappen zetten."

Op het Roelof van Echten College loopt momenteel een proef in het wiskundelokaal. Deze ruimte is groter gemaakt door de vaste wand tussen twee lokalen te vervangen door een vouwwand. Twee klassen krijgen vervolgens les van een docent en een onderwijsassistent. Docenten wiskunde zijn schaars, maar zij kunnen door deze indeling taken overdragen aan een assistent, die op zijn beurt een inkijkje krijgt in het lesgeven.

Taken van een mentor

Wat volgens docenten op deze school ook kan helpen, is het schrappen van het mentoraat voor docenten. Zij vinden deze taken belastend naast het geven van een vak. Daarom wil de school kijken of een andere professional met pedagogische kwaliteiten dit zou kunnen overnemen. Dit zou de werkdruk voor docenten kunnen verlichten.