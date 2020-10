HZVV koploper na zege op ONS Sneek

HZVV heeft in Sneek de vierde overwinning van het seizoen gepakt. Thuisploeg ONS werd met 0-2 verslagen. Daarmee komen de Hoogeveners op 12 punten uit vijf wedstrijden, en door puntverlies bij Flevo Boys en Berkum, is HZVV medekoploper in de hoofdklasse B,

Beide ploegen deden weinig voor elkaar onder. Na de aftrap had HZVV een paar kleine kansen uit corners en ook ONS Sneek kwam twee keer gevaarlijk snel uit de hoek. Vooral Nick Kleen maakte het de verdediging van de Hoogeveners moeilijk. Hij kreeg de bal zelfs even in het net, maar die treffer werd direct afgekeurd om buitenspel.

Daarna begon HZVV de druk weer op te voeren. Uit een lange corner van Sander Dzemidzic, kon Daan Wijma de bal terug voor de goal krijgen. Daar stond Kelly Joao nagenoeg op de lijn om de bal erover te tikken. ONS Sneek keeper Van der Dam was daarbij kansloos. Vlak voor rust was HZVV nog één keer heel gevaarlijk. Een lange bal van Lorenzo Valente op Yoran Popovic, bracht de spits één op één met de keeper. Vanaf dichtbij schoot Popovic de bal echter in de handen van de doelman.

Eigen doelpunt

Na de rust had HZVV de overhand en creëerde de meeste kansen. Vooral uit corners, waar HZVV er genoeg van kreeg, was Alex Zomer een aantal keer dichtbij een treffer. Toch was het een speler van de thuisploeg die wedstrijd uiteindelijk wist te beslissen. Dzemidzic kwam vanaf de zijlijn de zestien binnen gelopen, en wilde de bal voorgeven. Patrick van der Veen kwam inlopen om de bal van de lijn te halen, maar schoot de bal achter zijn keeper. Daarmee kwam de einduitslag van 0-2 op het scorebord.

Flevo Boys en Berkum in de fout

Door de zege is HZVV na vandaag medekoploper in de Hoofdklasse B met 12 punten uit vijf wedstrijden. De club deelt die positie met Flevo Boys. Die ploeg leed de eerste nederlaag van het seizoen. SC Genemuiden was met ruime cijfers (5-2) te sterk. Ook de nummer twee Berkum wist vandaag niet te winnen. Tegenstander Volendam kwam tien minuten na rust op een 1-0 voorsprong en dat was tevens de eindstand.

Volgende week ontvangt HZVV de hekkensluiter ASV De Dijk.