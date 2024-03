Boeren Geelbroek verliezen zaak om vernatting en overwegen stap naar Raad van State

De watervergunning van waterschap Hunze en Aa's en vergunninghouder Prolander wordt niet van tafel geveegd. De rechtbank Noord-Nederland gaat niet mee in de eis van boeren rond Geelbroek, die vrezen voor een terugloop van hun inkomsten.

Sinds 2010 werkt het waterschap samen met Prolander (uitvoeringsorganisatie voor de provincie Drenthe, red.) om een gebied bij Geelbroek en Ekehaar in de gemeente Aa en Hunze te 'vernatten'. In juni 2023 werd door de gemeenteraad schoorvoetend groen licht gegeven voor het verleggen van de Geelbroekerweg, omdat die anders onder water zou komen te staan.

Manier van boeren

Het waterschap en de provincie willen het gebied vernatten om zo een stuk natuur nabij Geelbroek te vergroten, waarmee de natuur geholpen moet worden en het stuk land nog beter water kan bergen in regenachtige perioden.

Boeren die zich hebben verenigd in Bezorgde Boeren Geelbroek spanden een rechtszaak tegen waterschap en provincie aan, omdat ze vrezen dat het vernatten van de grond hun manier van boeren zal beïnvloeden. Dat boeren eventuele schade door vernatting kunnen melden bij een loket, stelt ze niet gerust. "Waarom zou er zo'n loket moeten komen, terwijl het waterschap ons beloofd heeft dat er geen schade zal komen door vernatting", sprak één van de boeren tijdens de zitting in december.

Teleurgesteld

De rechtbank gaat in haar uitspraak niet mee in de vraag van de boeren om de watervergunning van tafel te vegen. Zij stelt bovendien dat bij eventuele schade aan de percelen van de boeren, de compensatie hiervoor genoeg geborgd is.