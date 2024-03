Politiek pleit voor maatregelen 'gevaarlijke' weg Nijstad in Hoogeveen

Een slecht wegdek, geen straatverlichting en voorbijrazende automobilisten gebruiken het als sluiproute richting de snelweg. Volgens de VVD, PvdA en Gemeentebelangen van de gemeente Hoogeveen moet er snel wat gebeuren aan de verkeersveiligheid van de weg Nijstad in Hoogeveen.

De partijen verzoeken het gemeentebestuur daarom om een tijdelijke 'knip' op een gedeelte van de weg aan te leggen. Een knip is een ander woord voor afsluiting, zo zijn er voorbeelden te vinden van andere straten in Nederland waar dat wordt gedaan met bloembakken of paaltjes. Dat zou ervoor moeten zorgen dat de problemen deels worden opgelost.