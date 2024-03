Bonje over experiment met tiny houses in Gasselternijveen

Het experiment met tien tot twaalf tiny houses aan de Markescheiding in Gasselternijveen gaat verder zonder steun van de lokale dorpsbelangenvereniging. Dorpscoöperatie De Brug is teleurgesteld over de manier waarop de gemeente Aa en Hunze de kleine huisjes in de markt zet en wil niets meer te maken hebben met het plan.

Mensen die interesse hebben in een tiny house kunnen zich als collectief bij de gemeente melden. De voorwaarden die daarbij horen zijn volgens de dorpscoöperatie een struikelblok. Ook denkt De Brug dat de maximale erfpacht van 155 euro die toekomstige bewoners per huisje moeten betalen te hoog is.

'Te duur'

"Dat bedrag komt bovenop de huur en andere vaste lasten, onze jongelui kunnen dat niet betalen", zegt Jan-Willem Koops van de dorpscoöperatie. "We hebben sessies georganiseerd met mensen uit het dorp die een tiny house zouden willen hebben. Maar een collectief van twaalf krijgen we niet bij elkaar", vult hij aan.

De Brug vreest dat er vooral mensen van buiten Gasselternijveen, die meer te besteden hebben, zich zullen inschrijven voor de tiny houses. "Terwijl wij juist hoopten dat jongelui uit ons dorp, misschien met wat hulp van ouders, die huisjes konden huren. Maar er zijn maar een paar die dat kunnen betalen", zegt Koops.

Voorwaarden blijven zo

Wethouder Ivo Berghuis van Aa en Hunze zegt dat de gemeente het experiment volgens plan wil doorzetten en dat de gestelde voorwaarden er nu eenmaal bij horen.

"De voorwaarden zijn van tevoren duidelijk aangegeven. Wij willen ook graag weten wat wel werkt en wat er niet werkt", vertelt Berghuis.

Het bedrag van de erfpacht, waar De Brug over valt, kan volgens de wethouder niet lager. "We zijn gebonden aan de wet rondom grondprijzen. Dit is al het laagste bedrag dat is toegestaan." De wethouder noemt het jammer dat de dorpscoöperatie de steun nu intrekt, maar die stap heeft volgens Berghuis geen gevolgen voor het doorgaan van het project

Inschrijving