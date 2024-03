Assen plaatst extra nesten in Loon om roeken in wijk Marsdijk te foppen

De gemeente Assen gaat vandaag voor de tweede keer deze maand extra roekennesten plaatsen in het buitengebied van Loon. Dat wordt gedaan om het roekenprobleem in de wijk Marsdijk op te lossen.

Inwoners hebben daar al jaren last van geluids- en poepoverlast van een roekenkolonie. Die mocht niet zomaar worden aangepakt vanwege natuurregels.

Snoeien

Inmiddels (sinds vorig jaar) is de gemeente toch bezig om de roeken weg te krijgen. Dat doen ze onder meer door bomen in Marsdijk te snoeien en door zelf nesten te bouwen in een bosgebiedje net buiten Loon.

Alleen: de roeken willen nog niet van hun stekkie. Door in Loon extra nesten te bouwen, hoopt de gemeente de roeken een beetje te foppen. Als de vogels denken dat er andere roeken bezig zijn met nestelen in Loon, is het de bedoeling dat ze er allemaal uiteindelijk naartoe gaan.

Industrieterrein

In Marsdijk worden daarom nestbeginselen verwijderd. Een deel van de roeken heeft zich nu gevestigd in bomen op een nabijgelegen industrieterrein en een deel blijft lekker rondom de kinderboerderij in Marsdijk.