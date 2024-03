Eline Vedder zit in deepfake pornovideo: 'Dit vertellen aan mijn kinderen vond ik heel rottig'

Vedder: 'Ik wil niet zwijgen'

Het Algemeen Dagblad publiceerde eerder vandaag dat populaire pornosite video's aanbieden waarin onder meer Nederlandse politici, zangeressen en presentatrices lijken voor te komen. Met behulp van kunstmatige intelligentie zijn deze video's gemanipuleerd, waarbij het gezicht van een slachtoffer op het lichaam van een pornoactrice is geplakt.

Vedder werd zaterdag door de beveiligingsdienst van de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van het bestaan van de video. "Ik heb het er vervolgens met mijn kinderen over gehad", zegt Vedder. "Want ik wil niet dat zij via via beelden van mama zien."

Ze vervolgt: "Dit vertellen aan mijn kinderen vond ik afgelopen weekend heel rottig om te doen. Bij mijn jongste (11 jaar, red.) kwam het echt wel hard binnen. Hij werd er letterlijk misselijk van en had er meteen vragen over, bijvoorbeeld over veiligheid. Mijn dochter was er verontwaardigd over en mijn man vond het ook een shock."

Vedder kreeg van de beveiligingsdienst van de Tweede Kamer het advies om de zaak 'klein' te houden. "Want wanneer je ruchtbaarheid aan geeft, leidt dat vaak tot alleen maar meer activiteit", zegt de politica. Toch weigerde ze te zwijgen. "Als je stil bent, dan lijkt het of je dit moet accepteren. En dat wil ik niet. Want dat voelt alleen maar nog slechter."

D66 wil debat

Eerder vandaag steunde de Tweede Kamer in grote meerderheid een verzoek van D66 om snel met een aantal kabinetsleden in debat te gaan over deepfakes, onder wie minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yesilgöz.

"Tientallen bekende Nederlanders en publieke figuren zijn slachtoffer geworden van deepfake pornovideo's die rondgaan op internet", zei D66-Kamerlid Jan Paternotte. Er moet meer gebeuren dan een wet die seksuele misdrijven strafbaar stelt, betoogde hij. "Als de beelden eenmaal online staan, zijn we bovendien eigenlijk al te laat." Daar is de Kamer het volledig mee eens.

'Echt schandalig'

Diverse Kamerleden spraken in verschillende bewoordingen hun afschuw uit over de deepfake pornovideos waar ook vrouwelijke politici het slachtoffer van zijn geworden. CU-fractievoorzitter Mirjam Bikker noemt het "echt schandalig" en vindt het extra zorgelijk omdat dit de politiek raakt. Zij spreekt vrouwen die, mede door dit soort praktijken, niet meer in de politiek actief willen zijn. "Deze gasten moeten worden aangepakt."

Een "enorm geschrokken" NSC-Kamerlid Nicolien van Vroonhoven sloot zich daarbij aan. "Het raakt niet alleen de vrouwen, maar ook het ambt zelf."

"Dit is vreselijk, daar zal vriend en vijand het mee eens zijn", zei VVD-Kamerlid Ingrid Michon. "Gewoon ziekelijk", vindt Harmen Krul (CDA). "Er zijn morele grenzen die wij moeten trekken en dit is er eentje." Kamerlid Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA) vindt dat er "paal en perk aan deze afgrijselijke praktijk" moet worden gesteld. "Ranzig", zei SP-Kamerlid Sandra Beckerman. "Dit treft natuurlijk niet alleen BN'ers en politici, maar heel veel mensen."