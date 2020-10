Jeugdcircus Carantelli dankzij gulle gift van Kaylee (14) iets dichterbij 50-jarig jubileum

Carantelli is een van de oudste jeugdcircussen van Nederland. Het is opgericht in 1972 en bedoeld voor enthousiaste kinderen van 6 tot 14 jaar. Ze leren er acrobatiek, balanceren, goocheltrucs en nog veel meer dat in een circuspiste opgevoerd kan worden. De training is een keer per week en zo'n zes keer per jaar is er een uitvoering, waar een groot deel van de inkomsten vandaan komt.

Circus balanceert op het randje

Die inkomsten zijn ontzettend belangrijk, want de club moet het nu alleen maar doen met de contributie van de acht leden. Die bedraagt vijftig euro per jaar, dus in totaal is dat 400 euro. Daar kunnen lang niet alle kosten van betaald worden. Een oud-lid van het circus heeft een loods op het industrieterrein en de club mag deze, na de sloop van de oude repetitieruimte De Snikke, voor een schappelijke prijs huren om in te oefenen. Door vaste lasten zoals verzekeringen, muziekrechten, materialen en meer balanceert het circus nu op het randje van de afgrond. Dit jaar loopt het circus al duizend euro mis.

Cheque van 800 euro

Op internet is er een crowdfundingsactie gestart. De teller daarvan stond deze week op 200 euro, tot een gulle gever zich meldde. De 14-jarige Kaylee Wehkamp zag de oproep en schenkt het circus een cheque van maar liefst 800 euro, vanuit haar eigen bedrijfje, waarmee ze planten inkoopt en verzorgt . "Als ik zelf iets heel leuk vind om te doen, dan zou ik dat ook graag blijven doen", vertelt de jonge onderneemster. "Daarom gun ik het jeugdcircus dit geld." Zelf doet ze, naast haar goedlopende zaak, aan motorcross. Tijd om ook nog bij het circus te gaan, heeft ze dus niet, maar ze vindt het wel leuk om af en toe te kijken.

"Wij zijn waanzinnig blij met deze gift", vertelt Viona Hegeman van het circus verheugd. "Nu kunnen we in ieder geval dit jaar weer goed afsluiten, ook al hebben we geen voorstellingen kunnen geven. Kaylee is een fantastische meid."

Het circus kan dus ook zonder inkomsten weer een jaar vooruit, maar de inzamelingsactie blijft voorlopig staan. Het doel is om uiteindelijk 2500 euro op te halen, om zo over twee jaar het vijftigjarig jubileum te kunnen vieren.