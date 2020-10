Vanaf volgende week in gebruik: nieuw scoutinggebouw Beyloo Ter Horst

De vereniging is met ruim 200 leden één van de grootste scoutingverenigingen van Noord-Nederland. Het oude gebouw kon het aantal leden niet meer aan en plannen voor een nieuw gebouw werden gemaakt. Om alles kostendekkend te krijgen was de inzet van vrijwilligers onontkoombaar legt Martijn Bakker van de bouwcommissie uit.

"Het is moeilijk om als scoutingvereniging zoiets neer te zetten, maar als je met zijn allen de schouders eronder zet dan lukt dat. Ik denk dat dit daar een mooi voorbeeld van is."

Benieuwd hoe het nieuwe gebouw eruitziet? Bekijk hieronder de video.

Het ontwerp lijkt op een ouderwetse Drentse kapschuur en misstaat daardoor niet in het landschap. De ruimtes worden gebruikt om met leden samen te komen, maar ook om materiaal op te slaan. "Voorheen hadden we bijvoorbeeld maar beperkt ruimte om onze tenten te laten drogen. Als je dan van kamp terugkwam en je had alle tenten nat, moesten we gebruikmaken van het gebouw van Astron. Nu hebben wij hier een mooie ruimte waar we de tenten kunnen ophangen."

Afgekeken van scouting Nienoord

Wereldwijd krijgt de scoutingvereniging veel positieve reacties op hun project. Met name foto's van het dak waarin het logo van de scouting is aangebracht, zijn veel op internet gedeeld. Volgens Bakker is de manier waarop het nieuwe clubhuis tot stand is gekomen iets waar andere verenigingen van kunnen leren.

Zelf keek Beyloo ter Horst de kunst af bij de scoutinggroep van Nienoord. "Zij hebben brand gehad en hadden ook niet de middelen om een nieuw gebouw op te zetten. Door actieve fondsenwerving hebben zij toch de financiering rond gekregen voor een nieuw gebouw en dat is iets waar wij lering uit hebben getrokken en vervolgens met vrijwilligers een jaar lang aan hebben gewerkt."

