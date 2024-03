Meer mensen rijden door na ongeluk, tegen landelijke trend in

Steeds vaker rijden mensen weg na een ongeluk in het verkeer. Vorig jaar werden in Drenthe 1.770 aangiften gedaan van 'wegrijders', ruim 10 procent meer dan in 2022. Vooral in gemeente Emmen kozen bestuurders vaak het hazenpad, schrijft Independer na het onderzoeken van politiecijfers.

Landelijk gezien is Drenthe de uitschieter, want op Friesland na (+4 procent) daalde in alle overige provincies het aantal wegrijders.

Gevangenisstraf

Bestuurders die zich na een ongeluk niet melden bij een slachtoffer of gedupeerde, begaan een strafbaar feit. Het kan gaan om een botsing tegen een geparkeerde auto, het omver rijden van een hek of een aanrijding van een voetganger of fietser. Op doorrijden staat een maximale gevangenisstraf van 3 maanden en een geldboete van ten hoogste 8100 euro.

Binnen Drenthe kwamen vorig jaar de meeste aangiftes uit Emmen (370). Toch had je in Meppel en Hoogeveen meer kans om te worden geconfronteerd met doorrijders, met om en nabij vijf aangiftes per 1000 inwoners. In Emmen ligt dat aantal op zo'n drie per 1000 inwoners.

Camerabewaking

Waarom Drenthe niet meebuigt met de landelijke trend, waarbij doorrijden minder vaak voorkomt? "Het is moeilijk om aan te wijzen wat een specifieke oorzaak van een stijging of daling is", zegt Menno Dijcks van Independer.

De landelijke daling, resulterend in 6 procent minder aangiftes, durft hij wel te verklaren. "Er zijn meer camera's, zowel in het straatbeeld als in auto's. Dat maakt het risico wat groter als je doorrijdt na een aanrijding of blikschade."

'Ongelukje'