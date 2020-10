Sudosa-Desto puntloos bij hervatting competitie

De buschauffeur van Madjoe was het enige publiek in Assen (Rechten: Twitter Alfred Barkhuis - Sudosa-Desto)

Sudosa-Desto heeft de competitie in de Topdivisie hervat met een 0-3 nederlaag tegen Madjoe uit Enkhuizen. De ploeg van Erik Noordijk gaf het niet cadeau, maar moest in elke set nipt zijn meerdere erkennen in de tegenstander uit Noord-Holland.

Vorig weekend kwam Sudosa-Desto niet aan spelen toe, nadat bij de tegenstander corona was geconstateerd. Daarvóór werd de eerste wedstrijd van het seizoen nog met 3-0 gewonnen van EVV uit Elburg. In de tweede partij van het seizoen trof Sudosa-Desto Madjoe uit Enkhuizen, dat dit jaar ook debuteert in de Topdivisie.

Teenlengte

Beide teams waren aan elkaar gewaagd, maar toch waren het de bezoekers die telkens een teenlengte voor hadden op de ploeg uit Assen. De eerste set werd met 22-25 gewonnen. In de tweede set leek Sudosa-Desto het met een groter verschil uit handen te geven. Bij een stand van 18-22 leek de set gespeeld, maar de Assenaren vochten terug. In een spannende slotfase kwam de ploeg van Erik Noordijk tot 22-24. Een lange rally gaf uiteindelijk de doorslag, maar een harde smash van Madjoe was er voor Sudosa-Desto teveel aan. In 22-25 ging ook de tweede set naar de bezoekers.

Ommekeer afgewend

In de derde en uiteindelijk beslissende set leken de rollen omgedraaid. Dit keer had Sudosa-Desto constant een punt vóór op Madjoe, maar de ploeg uit Enkhuizen schakelde in de slotfase een versnelling bij en trok ook de laatste set in 21-25 over de streep.

Door de nederlaag zakt Sudosa-Desto naar de zesde plaats in de stand met 3 punten uit 2 wedstrijden. Volgende week staat de uitwedstrijd tegen DIO/Bedum op het programma.