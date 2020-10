Luister hier naar een coronaproof verslag van FC Twente-FC Emmen

Nadat FC Emmen vorige week het eerste punt in de Eredivisie van dit seizoen pakte, tegen Willem II werd het 1-1, hoopt de ploeg van trainer Dick Lukkien vanavond weer eens een uitwedstrijd te winnen. In Enschede is FC Twente te tegenstander.

Waar FC Emmen, na drie wedstrijden, één punt heeft, is FC Twente beter begonnen aan de competitie. De ploeg van trainer Ron Jans heeft zeven punten uit drie wedstrijden.

Op 5 september oefenden beide ploegen tegen elkaar, toen nog met publiek. Nadat Marko Kolar in de eerste helft Emmen op voorsprong had gekopt, maakte Twente in de tweede helft gelijk en eindigde de wedstrijd in 1-1.

Bij FC Emmen speelt Glenn Bijl, ondanks zijn rode kaart tegen Willem II. De tuchtcommissie sprak de rechtsback vrij en dus start Bijl gewoon in de basis.

Coronaproof radioverslag

FC Twente-FC Emmen begint om 21:00 uur, maar de uitzending op Radio Drenthe begint om 20:30 uur. Verslaggevers René Posthuma en Niels Dijkhuizen doen coronaproof verslag. Bij FC Twente mag maar één verslaggever in het stadion zitten. Tegen PSV zat Dijkhuizen op de perstribune en deed Posthuma vanaf het veld verslag, maar deze constructie is in Twente niet toegestaan. Toch hebben beide heren een oplossing gevonden. Vanavond doen de mannen vanuit een regiewagen naast het stadion verslag, zodat ze toch gezamenlijk verslag kunnen doen en na afloop reacties van spelers en trainer kunnen ophalen.

"We doen de volle 90 minuten verslag en dat is in je eentje niet te doen", laten Dijkhuizen en Posthuma in koor weten. "Dit is een mooie oplossing, zodat we toch aan de coronaregels van Twente kunnen voldoen." Luister hier naar de live-uitzending via de link hieronder...