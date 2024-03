Vedder noemt deepfakes 'risico voor democratie', maar handhaving is lastig

Volgens Vedder is het heel lastig om het beeldmateriaal offline te krijgen. "En het gebeurt zelden dat mensen worden opgespoord en vervolgd", weet Vedder. "Dit soort criminelen zijn nog een beetje vogelvrij. Dat moet echt anders."

Handhaving lastig

Hoewel het maken van zulke pornografische beelden strafbaar is, is de handhaving ervan lastig. Dat zegt advocaat en hoogleraar Dirk Visser van de Universiteit Leiden in gesprek met het ANP. "Wie is er verantwoordelijk voor de video en wanneer moet er actie ondernomen worden: op voorhand of als er een klacht is ingediend?", geeft de hoogleraar het probleem weer.

Op voorhand deepfakes tegenhouden is lastig. "Zo'n beetje de enige manier om dat te doen is door alle pornovideo's te verbieden. Dat zullen veel mensen te ver vinden gaan", zegt Visser. Een andere optie is om video's te filteren, zoals dat gebeurt bij kinderporno. Maar ook daar is volgens Visser discussie over, want waar ligt de grens? "Mogen individuele clouds dan ook bekeken worden, en al het e-mailverkeer?"

'Providers en websites moeten meer doen'

Filteren op gezichten van bekende Nederlanders in combinatie met porno zou ook een optie zijn. Daarvoor is alleen een database nodig met biometrische gegevens van mensen. In Europa is zo'n database verboden.