Strategisch Alcides legt Be Quick 1887 in de luren

Alcides heeft de tweede overwinning van het seizoen in de hoofdklasse A gepakt. Met een strategische aanpassing aan de ploeg werd Be Quick 1887 met 2-1 verslagen. Door de zege klimt de ploeg van trainer Wilko Niemer naar de negende plaats in de stand met 9 punten uit vier wedstrijden.

Normaal gesproken wordt een overwinning in de hoofdklasse A groots gevierd, maar in de coronatijd is alles anders. Zo zat trainer Wilko Niemer een half uur na de gewonnen wedstrijd alweer thuis op de bank. "Ik heb 84 minuten in de stromende regen onder de paraplu gestaan, en het slechte weer was nog niet het ergste. Het gebrek aan publiek zorgt voor een totale gebrek aan sfeer. Dit hebben we nog nooit zo mee gemaakt," aldus de hoofdtrainer van de Meppelers. "We hadden juist deze dag en tijdstip gekozen om een mooie derby tegen Be Quick neer te kunnen zetten, daar was nu weinig van over."

Weinig balbezit

Het spel gaat echter gewoon door en ook vandaag waren er weer drie belangrijke punten te verdienen. Om het unieke spel van Be Quick 1887 weerstand te bieden bracht Niemer een aantal belangrijke wijzigingen in zijn team aan. "We speelden in een 4-4-2 opstelling, waar we normaal altijd 4-3-3 spelen. Hiermee hadden we een extra man op het middenveld om de opkomende verdedigers van Be Quick op te vangen. We wilden hiermee afdwingen dat Be Quick het spel zou maken, en voor ons was de taak om zo weinig mogelijk balbezit te hebben. Be Quick is een ploeg die veel op de counter speelt en dat probeerden we vandaag om te draaien," aldus Niemer.

Bij de eerste de beste kans voor Alcides is het gelijk raak. Sil Kuurman krijgt de ruimte en schiet de bal zuiver in de kruising. Na een dik half uur spelen komt Be Quick weer op gelijke hoogte door een slordige afwerking in de verdediging van Alcides. Vlak voor rust is het geluk weer aan de kant van de thuisploeg. Uit een corner voor Alcides kopt verdediger Geert Jan Liewes de bal hard in eigen doel en staat Alcides opnieuw op voorsprong.

Eenvoudig

Na de rust wordt het spel slordiger, maar houdt Alcides de gelederen dicht. Be Quick wordt nog een paar keer gevaarlijk uit corners, maar geen enkel schot is goed genoeg om de keeper van de Meppelers echt aan het werk te zetten. "Wij stonden de hele wedstrijd onder druk, maar konden toch redelijk 'eenvoudig' stand houden. De opstelling van vandaag was perfect om Be Quick niet te hoog op laten komen en ze geen kans te bieden," aldus Niemer.

Volgende week speelt Alcides weer een uitwedstrijd, dan gaan de Meppelers op bezoek bij SDO uit Bussum.