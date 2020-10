Half dozijn goals voor titelkandidaat MSC

MSC was het seizoen begonnen met een 4-1 overwinning op VCG. Dat was de eerste competitiewedstrijd na het afscheid van de zondagamateurs. Met de zaterdagtak als nieuw vlaggenschip wil MSC stap voor stap omhoog. Het doel voor dit seizoen is dan ook duidelijk: promoveren naar de 4e klasse.

Loepzuivere hattrick

Over scorend vermogen heeft MSC vooralsnog niet te klagen. Dat is vooral te danken aan Björn Lefferts, die in de eerste wedstrijd goed was voor drie doelpunten en dat kunstje herhaalde tegen NWVV. De spits, bezig aan zijn tweede seizoen bij de ploeg, produceerde vanmiddag zelfs een loepzuivere hattrick. Na de openingsgoal van Tim Venema bepaalde Lefferts de ruststand op 4-0.

Met die score was de wedstrijd al na 45 minuten beslist. In de regenachtige tweede helft was het lang wachten op nieuw spektakel. Pas in de slotfase bouwde de titelkandidaat de voorsprong verder uit. Met twee doelpunten liet ook Soufiane el Kadouri zijn naam noteren op het scoreformulier.

Tweede plek

MSC staat na de nieuwe overwinning op de tweede plek. Rivaal Alcides en Steenwijker Boys hebben eveneens 6 punten uit twee duels. Koploper is UDIROS uit het Friese Nieuwhorne met 9 punten uit drie wedstrijden. Het nog puntloze NWVV staat laatste.