Dames Sudosa-Desto weer koploper na zege op Orion

De dames van Sudosa-Desto hebben de koppositie in de Topdivisie terug gepakt met een 3-1 thuisoverwinning op Orion uit Doetinchem. Met zes punten uit twee wedstrijden staat de ploeg gelijk met Dros-Alterno, dat vandaag niet in actie kwam.

Orion uit Doetinchem kwam op bezoek in Assen voor tweede wedstrijd van het seizoen. Vorig weekend viel de partij van Sudosa-Desto tegen Donitas in het water doordat er bij de Groningers een coronageval was geconstateerd. Vandaag werd de goede vorm die de ploeg in de eerste wedstrijd had laten zien moeiteloos voort gezet.

Sterk begin

Hoewel Orion in de eerste set de eerste drie punten pakte, was het vooral Sudosa-Desto dat het tempo bepaalde. Met negen achtereenvolgende punten was de toon snel gezet. Daarna bleef Orion redelijk in het spoor, maar de eerste set werd in 25-18 gewonnen door de Assenaren.

Alleen in de tweede set konden de bezoekers wat terug doen. Dit keer keek Sudosa-Desto telkens tegen een kleine achterstand aan, waar de ploeg niet overheen wist te komen. Uiteindelijk trok Orion in 22-25 aan het langste eind.

Volle buit

Na die verloren set brak de spannende derde set aan. Hierin deden beide ploegen weinig voor elkaar onder. Pas in de slotfase kon Sudosa-Desto de beslissende bres slaan en met 25-21 winnen. De vierde en beslissende set had een vergelijkbaar scoreverloop, met Orion dat tot een stand van 13-13 goed mee kon komen. Daarna liep de ploeg van Lesley de Jonge punt voor punt verder uit om uiteindelijk met een setwinst van 25-19 de volle buit mee te pakken.

De volgende partij staat gepland voor volgende week. Dan gaan de dames op bezoek bij VoCASA uit Nijmegen.