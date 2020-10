FC Emmen-routiniers slepen punt uit het vuur in Enschede

FC Emmen speelde een zeer matige wedstrijd in Enschede tegen FC Twente, maar hield er uiteindelijk toch nog een punt aan over. Na een 0-0 ruststand eindigde het duel in 1-1. Wie anders dan Michael de Leeuw bezorgde de Drentse club toch nog een punt.

De Drentse club heeft nu twee punten uit vier duels en daarmee staat de formatie van trainer Dick Lukkien op de 15e plek in de eredivisie.

FC Emmen bakte er lang niets van in de lege Grolsch Veste. Twente bepaalde en Emmen liep er eigenlijk continu achteraan. Emmen kwam totaal niet in haar kracht (voetballend onder de druk uitkomen en zo tot aanvallen te komen) en mocht van geluk spreken dat inzetten van Danilo en Cerny niet gevaarlijk genoeg waren en dat Miguel Araujo net op tijd was toen Ebuehi op weg leek naar de 1-0.

Met Anco Jansen voor Marko Kolar en Michael Chacon voor Hilal Ben Moussa werd het in de tweede helft aanvankelijk niet beter. Sterker nog, binnen vijf minuten lag de bal achter Dennis Telgenkamp in het net. Cerny profiteerde optimaal van een balverlies van Simon Tibbling, die veel te veel tijd nodig had toen hij de bal net buiten de zestien kreeg aangespeeld van Telgenkamp.

En zo leek de bovenliggende partij de wedstrijd naar zich toe te trekken. Leek, want ineens kantelde de wedstrijd. Daar waren overigens de routiniers voor nodig. Anco Jansen deed het voorbereidende werk, gaf de voorzet op Laursen die Bijl in stelling bracht. De rechtsback stuitte nog op doelman Drommel, maar vervolgens stond Michael de Leeuw (net als vorige week) op de goede plek om te scoren: 1-1.

Emmen wilde meer en kreeg ook bijna meer. De Leeuw scoorde een minuut na de gelijkmaker zijn tweede, maar stond net buitenspel. Chacon deed nog een poging van buiten de zestien, maar zijn schot zwaaide af en Anco Jansen kon de beste aanval van FC Emmen (in de 90e minuut) niet lekker afdrukken. En zo bleef het bij 1-1, alhoewel in de extra tijd nog een derde routinier van FC Emmen beslissend was. Telgenkamp keerde in de allerlaatste seconde een inzet van invaller Lamprou.