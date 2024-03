Plan voor vijf windmolens langs N34 bij Erm

Energiebedrijf Pure Energie heeft plannen voor vijf windmolens aan beide kanten van de N34 ter hoogte van Erm en Westenesch. Twee turbines staan gepland bij de locatie waar tankstation De Blikken voorheen stond. Drie andere turbines komen pal langs de noordzijde van het Noordbargerbos, in de buurt van de Blikveldweg.

De molens blijven volgens lokale regels onder een tiphoogte van 150 meter en zijn vergelijkbaar met de exemplaren die ook op Energiepark Pottendijk bij Nieuw-Weerdinge staan. Vanwege de hoogte zijn rode lampen niet nodig, aldus de initiatiefnemer.

Shell

De noordelijkste windmolen komt mogelijk op een grondpositie van Shell, 150 meter ten noorden van diens huidige bedachte positie. Pure Energie en Shell voeren hier nog overleg over. De verwachting is dat de vijf molens 55 miljoen kilowatt per jaar aan stroom gaan opleveren, vergelijkbaar met een tiende van het totale stroomgebruik binnen de gemeente Emmen.

Een deel van de opbrengst moet landen in het gebied. Volgens de landelijke richtlijnen zou het om 50 cent per opgewekte megawatt gaan. Uitgaande van een jaaropbrengst van 55.000 megawatt van het windpark, zou dat neerkomen op 27.500 euro per jaar voor de omgeving. Dat is nog buiten bijdragen van de gemeente en de provincie gerekend.

Schrappen Zwartenbergerweg

De plannen zijn inmiddels gedeeld met de omwonenden. Een vervolgstap is het starten van de noodzakelijke ruimtelijke procedures. Pure Energie weet nog niet wanneer dit gaat gebeuren. De gemeenteraad van Emmen moet eerst nog een besluit nemen over de eigen windparken.

Het park bij de N34 is namelijk een van de drie in 2016 aangewezen ontwikkellocaties voor windparken. De twee anderen zijn de Zwartenbergerweg bij Barger-Compascuum en de Pottendijk bij Emmer-Compascuum. Laatstgenoemde is inmiddels opgeleverd. Eind november werd bekend dat de locatie Zwartenbergerweg vooralsnog geschrapt wordt.

April

De gemeente Emmen is met de provincie overeengekomen om deze te vervangen door zon op dak. De raad beslist hier naar verwachting volgende maand over.