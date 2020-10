Verzetsstrijder Lambert Ketelaar: 'Ik was overtuigd dat we bevrijd zouden worden'

Bij de Grebbeberg, waar Lambert gemobiliseerd zat, werd in de meidagen van 1940 heftig gevochten. Lang duurde strijd niet. Op 14 mei gaf het Nederlandse leger zich over en was Nederland bezet door de nazi's. Mede door deze ervaringen nam Lambert een dapper besluit: hij sloot zich aan bij het verzet in zijn woonplaats Gieterveen.

In een interview met het Drents Archief in 1987 vertelde Lambert over zijn verzetswerk: "Als je ze tegen kon werken dan deed je dat. We hebben nooit overvallen gepleegd, maar verzorgden bijvoorbeeld onderduikers. En zodra de bevrijding kwam, gingen we bovengronds. Ik was er vast van overtuigd dat we bevrijd zouden worden." Maar dat ging niet zonder slag of stoot.

De Hilte 11 - S02E05 - Lambert Ketelaar was overtuigd dat Nederland bevrijd zou worden

Lambert Ketelaar na de oorlog met zijn zoon Johan die op de dag van de bevrijding geboren werd (Rechten: Familie Ketelaar)

Verzet in Drenthe

In het tweede seizoen van de podcast De Hilte 11 staat het verzet in heel Drenthe centraal. In de jaren '80 werden tientallen Drenten door het Drents Archief geïnterviewd over de Tweede Wereldoorlog. Jarenlang lagen deze interviews op de plank, tot nu, 75 jaar na het einde van de oorlog. Ze vormen de basis van het tweede seizoen van de podcast De Hilte 11. De vijfdelige serie is gemaakt door Hilde Boelema en Marjolein Knol.

Eerste seizoen

Seizoen 1 Het eerste seizoen van De Hilte 11 gaat over de familie Nijboer uit Gieterveen. Geert Nijboer had een boerderij aan de Hilte 11 en probeerde voor zijn vrouw en vijf kinderen het leven in de oorlog zo normaal mogelijk door te laten gaan. Maar in 1943 moesten twee van zijn zoons onderduiken en nam Nijboer zelf onderduikers in huis. Meer dan een jaar ging dit goed. Tot de nacht van 15 op 16 augustus 1944; de familie Nijboer werd verraden. Geert Nijboer kon zichzelf wel redden, maar zijn zoon niet. Ook het eerste seizoen is te beluisteren via de verschillende podcastapps.

Reageren?

Reageren op de podcast? Dat kan. Vragen stellen mag ook. Stuur een mail naar info@drentsarchief.nl onder vermelding van De Hilte 11. Of laat een recensie achter in je podcast-app. Daardoor is de aflevering ook beter vindbaar voor andere luisteraars.

Abonneer je op deze podcast

Het tweede seizoen van De Hilte 11 is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps. Daar kun je je ook abonneren zodat je geen aflevering hoeft te missen.

| iTunes / Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts |