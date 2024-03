Wordt rioolwater het nieuwe wonder uit de kraan?

'Water, het wonder uit de kraan.' Een gevleugelde, maar ook een gepaste uitdrukking. Want er zou wel eens een tekort aan drinkwater kunnen ontstaan. In Nieuw-Amsterdam wordt vooruitgelopen op dat eventuele scenario en een mogelijke oplossing. Over drie jaar hoopt de Puurwaterfabriek een antwoord te kunnen geven op de vraag: is rioolwater geschikt als drinkwater?

Overigens is het idee niet dat rioolwater het grond- en oppervlakte water (zoals rivieren) gaat vervangen als bron voor ons drinkwater, verzekert Jan Peter van der Hoek van Waternet (Het Amsterdamse waterbedrijf, een van de betrokken partijen). "Maar we zien het aantal inwoners in ons land stijgen. Er is sprake van meer economische activiteiten."

Kortom, er is meer water nodig, dus moet er gezicht worden naar alternatieve bronnen. Rioolwater wordt daarbij als een potentieel aanvullende bron gezien, aldus Van der Hoek. En dat wordt nu nader onderzocht.

Bij het onderzoek zijn veertien partijen betrokken: waterschappen, waterleidingbedrijven en andere waterbedrijven. De Puurwaterfabriek van het bedrijf NieuWater, haakt ook aan. Het Emmer bedrijf fabriceerde de testinstallatie die duidelijk moet maken of het water, dat via onder meer toiletten en doucheputjes wordt aangevoerd, straks uit de kraan mag stromen.

Kringloop

Directeur Gerrit Veenendaal van NieuWater heeft in ieder geval goede verwachtingen. Vorig jaar bleek dat het bedrijf goede resultaten wist te boeken met het verwijderen van medicijnresten uit water. Het bedrijf adviseert bedrijven op het gebied van waterzuivering en ontwikkelt hier ook technieken voor.

"Ik kan me voorstellen dat niet iedereen daar even vrolijk van wordt", glimlacht Veenendaal , als hem gevraagd wordt naar de mogelijke publieke reactie op het idee van riool- als drinkwater. "Het rioolwater zou een prima waterbron kunnen zijn. Het zit dicht bij de zuiveringslocaties, dus er is sprake van weinig transport. Het is eigenlijk een grote cirkel: je sluit de kringloop af."

Hardheid

Het rioolwater wordt nomaliter door zuiveringsinstallaties gereinigd en vervolgens geloosd in het oppervlaktewater, zoals kanalen en rivieren. In de Puurwaterfabriek wordt dit gezuiverde water weer omgezet naar ultrapuur water. De NAM is een van de afnemers. De oliereus zet dit water in als stoom bij de winning van stroperige olie in Schoonebeek.

Het idee is nu om dat ultrapure water nog eens extra te zuiveren middels de eerdergenoemde testinstallatie (goed voor 5000 liter per uur). "Waarmee het in principe drinkbaar is, maar het is geen stabiel water. Het ontbreekt aan een bepaalde hardheid. Zonder die hardheid zou het koper in waterleidingen bijvoorbeeld kunnen oplossen." Door calcium carbonaat toe te voegen aan het water, neemt de stabiliteit toe, aldus Veenendaal.