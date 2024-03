Duivensportlegende Gerard stopt na 50 jaar en verklapt het geheim van een topfokker

Hoe enthousiast hij na al die jaren ook nog steeds is over het vak, er komt een einde aan zijn duivenimperium. "Ik heb er twee jaar lang goed over nagedacht, maar nu toch de knoop doorgehakt: ik stop ermee. Ik ben ook niet meer de jongste. Bovendien heb ik nog last van de nasleep van corona en ben ik gauw moe. Dat hindert mij ook in het werk met de dieren. Het is al met al wel mooi geweest."