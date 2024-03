Politieactie op station was vanwege gevluchte man met wapen

Een mogelijk vuurwapengevaarlijke treinreiziger is de reden waarom de politie gisteren ingreep op het station in Meppel. Het treinverkeer werd tijdens de middagspits stilgelegd, aanvankelijk omdat agenten in moesten grijpen vanwege 'een lastige' passagier.

Nepwapen

Op het station in Meppel werd de Emmenaar alsnog in de kraag gevat. De man is na inzet van de politie, uitgerust met 'zware vesten', aangehouden. Hij was bij zijn arrestatie in het bezit van een nepwapen.