NK tegelwippen is begonnen: 'Een mens wordt gelukkiger van groen'

Het NK Tegelwippen is van start gegaan. In dit kampioenschap draait het om vergroening van je tuin. Inwoners en gemeenten gaan met elkaar de strijd aan om zoveel mogelijk tegels te vervangen voor groen.

In ruim 175 gemeenten in Nederland worden vanaf vandaag in hoog tempo tegels uit de tuin getrokken. In Drenthe doen de gemeenten Assen, Midden-Drenthe, De Wolden en Hoogeveen mee. "Het draagt bij aan de biodiversiteit en klimaatadaptatie," vertelt Remco Moen Marcar. Hij is een van de initiatiefnemers van het NK Tegelwippen. "Maar het belangrijkste: Een mens wordt gewoon gelukkiger van groen!"