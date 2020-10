Denkt deze ree dat ze een koe is?

"Hij is helemaal niet bang", valt Elize Stellingsma op, die het tafereel op de foto zet. "Het lijkt wel of hij bij de kudde hoort." De ree, die toch aanzienlijk kleiner is dan de koeien en kalveren, volgt de kudde over het veld. "Je zou verwachten dat zo'n kudde hem verjaagt", denkt Edward Bruggink, die ook langs komt fietsen. "Maar blijkbaar hebben ze vriendschap gesloten."

Hoe het kan dat het dier zo goed opgaat in de kudde is nog een raadsel. "We hebben het idee dat hij bij een bepaalde koe blijft", zegt Stellingsma. "Misschien is hij in de buurt van die koe grootgebracht." Eerder hebben mensen gezien dat het kalfje melk dronk bij de koeien.

Hoe het verder gaat met de ree is nog de vraag. Over een maand gaan de koeien op stal. De ree mag dan vast niet mee.