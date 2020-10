Steffen Morrison is in Suriname geboren. Zijn wortels liggen in de soulmuziek van James Brown, Otis Redding en Marvin Gaye. In 2014 raakte hij bij het grote publiek bekend door zijn deelname aan The Voice of Holland. In 2016 debuteerde hij met de EP Just another man. Met zijn Band of Brothers maakte hij veel indruk op Noorderslag. Met producent Tjeerd Oosterhuis maakt hij in 2018 het album Movin On. Dit najaar verschijnt zijn nieuwe album Soul Revolution.