Emmer PVV-fractievoorzitter vanwege ziekte voorlopig uit de running

De terugkeer van fractievoorzitter Klaas Bosma van de Emmer PVV was van korte duur. Eind vorig jaar deed hij vanwege vermoeidheidsverschijnselen een stapje terug en liet hij zich tijdig vervangen door Tommy Post. Sinds januari was hij weer terug in de raad, maar hij heeft noodgedwongen opnieuw het werk neergelegd. Twee weken geleden werd bij Bosma darmkanker geconstateerd.