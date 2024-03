Definitief geen arbeidsmigranten in leeg kantoorpand Coevorden

Er komen definitief geen arbeidsmigranten in een leegstaand kantoorpand langs de N34 bij Coevorden. Een aanvraag daarvoor is door de gemeente afgewezen, omdat het woonplan niet zou passen in de omgeving. "Daarom komen we nu met een alternatief plan: een startup-locatie voor zzp-ers in de maakindustrie."

Dat meldt Erlynne Bakkers van het bedrijf Modemco, eigenaar van het pand op bedrijventerrein De Hare. Gisteren ontving ze de afwijzing van haar aanvraag om in een deel van het gebouw voor een periode van zo'n tien jaar arbeidsmigranten te huisvesten.

Er zou volgens het bedrijf voldoende ruimte zijn voor "enkele honderden" arbeidsmigranten. Bovendien zijn er verschillende voorzieningen in het gebouw aanwezig, zoals een kantine en sanitair.

Volgens de gemeente past het plan echter niet in het huidige bestemmingsplan en past de locatie niet bij de eisen die de gemeente stelt rondom de opvang van arbeidsmigranten. "Ook past de combinatie met de andere functies op dit bedrijventerrein niet in het bestemmingsplan", meldt de gemeente.

Voor bewoning in een pand geldt dat er een bepaalde mate van bescherming moet zijn op het gebied van geluids- en geuroverlast. Dat zou de mogelijkheden voor bedrijven in de omgeving kunnen belemmeren.

Plan B; kleinschalige bedrijven in de maakindustrie

Bakkers: "Jammer dat dit plan nu is afgewezen. Daarom gaan we nu kijken hoe we dit kantoorpand op een andere manier goed zouden kunnen inzetten."

Plan B is volgens haar nu om het pand geschikt te maken voor meerdere kleinschalige bedrijven in de maakindustrie. "Het zou een perfecte plek kunnen zijn voor startende ondernemers, vooral ook omdat er in de directe omgeving meerdere grote industriële bedrijven gevestigd zijn." Meer in het algemeen sluit dit plan volgens haar aan bij het project Dutch TechZone, waarbinnen de vijf gemeenten Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Borger-Odoorn en Hardenberg samenwerken om de maakindustrie in deze regio te stimuleren.

'Hopen binnenkort op gesprek te gaan'

Ook zou dit nieuwe plan volgens haar mooi aan kunnen sluiten met de werkzaamheden die Modemco eind dit jaar wil starten in de bedrijfshal naast het kantoorpand. "We gaan hier aan de slag met het ontwikkelen en maken van uiteenlopende innovatieve producten, onder meer voor defensie. Die activiteiten zouden goed kunnen passen bij de opstartende bedrijven." De nieuwe aanvraag ligt inmiddels bij de gemeente. "We hopen hierover binnenkort in gesprek te gaan."