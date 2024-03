Groep die 's nachts plaatsnaamborden beplakt met Drentse namen is tevree en stopt ermee

"Soms dachten we wel van 'oei, daar zitten mensen in de kamer met de gordijnen open' en het is midden in de nacht en wij zijn dan vijftig meter verderop een bord aan het beplakken", vertelt Roggen. "En die lui hadden dan niks in de gaten. Dat is hartstikke spannend."

Het begon in 2014 allemaal met de plaatsnamen: Slien, Grol en Dwingel. In de tien jaar die volgden werden vele plaatsnaamborden onder handen genomen. En dit bleef niet onopgemerkt en niet zonder resultaat. In 2023 werd het eerste officiële tweetalige plaatsnaambord geplaatst. Dit was Nieuw-Roden/Nei Roon. "Daar ben ik als raadslid nog bij betrokken geweest", herinnert Anne Doornbos. "Dat was mooi. Het plan werkt. En je zag dat het op meer plekken begon."