Maand van de geschiedenis: op zoek naar gedeeld verleden in Lingen

Vrolyke wederopstanding

De protestante Nederlanders bouwden er kerken, ze bouwden zelfs een hogeschool in Lingen. "Hier waren protestantse studenten welkom", vertelt Fickers, "maar de katholieken, die mochten hier zelfs gratis studeren. Jazeker, als ze zich eerst bekeerden tot het protestantisme, tenminste."

Stille getuigen van de Nederlandse tijd zijn de graven. In de muur om de begraafplaats van Lingen zijn de oudste grafstenen ingemetseld. De meeste dragen opschriften in het Nederlands. Zo rust ene Elisabeth Perisonius zacht "in hope van een vrolyke wederopstanding", dat staat althans op de steen te lezen. Fickers: "Lingen hoorde 69 jaar lang bij Nederland, tussen 1633 en 1702. De mensen betaalden in guldens en spraken Nederlands. Pas in de loop van de 18e eeuw verdween de Nederlandse taal hier uit het dagelijks leven."

Gedeelde geschiedenis met onze Oosterburen: Nederlandse teksten op grafstenen in Lingen (Rechten: RTV Drenthe/Lydia Tuijnman)

Hannekemaaiers

Vanuit het Emsland trokken arbeiders en handelaars door Drenthe. "De grens was nooit dicht", stelt Fickers, "er was altijd druk grensverkeer. Omdat de mensen hier straatarm waren trokken ze bijvoorbeeld voor seizoensarbeid de grens over. De hannekemaaiers, die kwamen hier vandaan. Ze werden zo genoemd omdat ze hier uit het stadsdeel Haneken kwamen. Deze mannen reisden naar Friesland om zich te verhuren als grasmaaiers. En vergeet niet de Duitse marskramers die de grens overstaken. Kiepkerels werden die wel genoemd, ze droegen grote manden op hun rug. Maar Peek en Cloppenburg, Vroom en Dreesman, C. en A. Brenninkmeijer, allemaal Duitsers."

Als koning Willem de Eerste anders had gekozen, had de stad Lingen misschien wel bij Drenthe of Overijssel gehoord. "Willem had geen zin om er geld achteraan te steken. Hij vond het gebied te arm en ruilde het met de koning van Hannover voor een stukje België. Hij had toen niet kunnen vermoeden dat het Emsland later een van de rijkste regio's zou worden "