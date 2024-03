'Renovatie 't Geveltje was een enorme klus'

Ruim acht maanden nam de grootscheepse renovatie van het historische pand van eetcafé 't Geveltje in Coevorden in beslag. Inmiddels worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd, zodat het pand aan de Friesestraat eind april weer in oude stijl opgeleverd kan worden. Of er net als eerder een eetcafé of een andere vorm van horeca in komt, is nog niet zeker.

Commerciële ruimte en appartementen

Of er in het pand weer een eetcafé terugkeert, is op dit moment nog niet zeker. "In ieder geval realiseren we op de begane grond een nog nader in te vullen commerciële ruimte, geschikt voor ofwel horeca of dienstverlening. Daarboven zijn twee appartementen te vinden, die interessant zijn voor starters." Die appartementen komen binnenkort in de verhuur.