Banen op de tocht bij vakantiepark De Marke van Ruinen

De organisatie die het beheer uitvoert op vakantiepark De Marke van Ruinen is failliet. Er wordt gewerkt aan een doorstart, maar niet alle medewerkers kunnen in de toekomst aan de slag op het park bij Gijsselte.

Beheer De Marke Van Ruinen B.V. was verantwoordelijk voor het bijhouden van de boekingen, schoonmaak en groenonderhoud op het park. "De huisjes zijn in eigendom van allerlei verschillende eigenaren verenigd in een coöperatie, de huisjes vallen niet onder de failliete boedel", zegt curator Sigrid Veenema-Bruinsma.

Het faillissement werd op 21 februari uitgesproken. "Op dit moment wordt er doorgewerkt, dat is nodig om het park open te houden. Het is de bedoeling dat er op 1 april een doorstart is door een andere organisatie."

Doorstart

Volgens de curator waren er meerdere gegadigden voor een doorstart, maar wordt er nu nog met één partij gepraat. Er werkten zes mensen voor de failliete organisatie. "De gesprekken lopen over overname van personeelsleden, zij krijgen dan een nieuw contract aangeboden door de nieuwe partij. Maar niet alle werknemers kunnen over. De oorzaak van het faillissement was dat er te hoge kosten waren, onder andere personeelskosten."

Naast het overnemen van personeel gaat het om machines en gereedschappen, nodig voor onder andere het groenonderhoud van het park dat in de Boswachterij Ruinen ligt.