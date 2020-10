Dick Lukkien: Voor rust labbekakkerig, op basis van tweede helft een verdiend punt

VOETBAL -

FC Emmen-trainer Dick Lukkien kon na afloop van het duel bij FC Twente wel leven met een punt. "Voor rust was het niet goed. We speelden met te weinig energie, te labbekakkerig. In de rust ben ik wel even pissig geweest, want we wisten exact hoe FC Twente zou spelen. Gelukkig hebben we ons in de tweede helft herpakt."