Boekenwurmen opgelet: tientallen bibliotheken dicht voor onderhoud

In Drenthe zijn vanaf vanmiddag 14.30 uur 34 bibliotheken gesloten. De deuren gaan op dinsdag 26 maart weer open.

De bibliotheken maken allemaal gebruik van dezelfde software, die aan een onderhoudsbeurt toe is. "Om onze dienstverlening te verbeteren, moeten er een aantal aanpassingen gedaan worden in ons systeem."

Negen gemeenten

Het gaat om de bibliotheken die zijn verenigd in het netwerk Bind-bibliotheken. Het netwerk telt 34 locaties in negen Drentse gemeenten. De bieb blijft dicht in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en De Wolden.

Boekenwurmen kunnen die dagen dus even geen boeken lenen, reserveren of terugbrengen. Ook kunnen leden geen gebruik maken van de website of een speciale app.

E-books lenen wel mogelijk