Bewoners 'vergishuis' aanslagen Schoonoord: 'Wij hebben er écht niets mee te maken'

De bewoners van het huis in Schoonoord recht tegenover de woning waar vorige week twee aanslagen plaatsvonden, hebben naar eigen zeggen niets met de hele situatie te maken. "Het is te gek voor woorden dat dat verhaal nu in het dorp rondgaat. Hopelijk dalen de stofwolken snel weer neer."

Dat zegt het echtpaar, dat twee jaar geleden in dit huis aan de Oude Molenstraat is komen wonen. "Kijk, voor ons is het duidelijk dat we hier geen rol in spelen en ik kan er wel een beetje om lachen dat we in het dorp ineens bekend staan als 'The Sopranos'", zegt de bewoner, die liever niet met naam genoemd wordt.

Zijn vrouw vult aan: "Maar het is vooral voor onze drie tienerzoons heel erg vervelend. Zij worden erop aangekeken en slapen slecht. Onze oudste zoon was zelfs bang dat 'ie zijn baantje bij de supermarkt kwijt zou zijn. En de afgelopen dagen bleek ons huis een soort kermisattractie, want de een na de ander kwam langzaam rijdend voorbij. Voor ons zou het daarom heel fijn zijn als deze roddels snel de wereld weer uit zijn."

Hetzelfde huisnummer

Redelijk snel na de eerste explosie in het dorp, in de nacht van dinsdag op woensdag, werd op sociale media al gewezen op het 'vergishuis' aan de overzijde van het Oranjekanaal, met hetzelfde huisnummer. In de woning aan de Brugstraat wonen twee oudere mensen die in het dorp vriendelijk bekendstaan en volgens buren "geen vlieg kwaad doen." Na de tweede explosie een nacht later, werden drie verdachten aangehouden, onder wie een vrouw uit Barendrecht.

'Wij woonden ook in Barendrecht, maar dat is toeval'

"En toen was de link snel gelegd" zegt de bewoner van het 'vergishuis'. Want wij hebben hiervoor ook in Barendrecht gewoond. Maar goed, dat is dus echt puur toeval. Wij kennen geen twintigjarige en we hebben op dit moment verder ook geen banden met Barendrecht." Desalniettemin heeft de politie inmiddels bij de bewoners navraag gedaan om te checken of er een link is en of de aanslagen mogelijk toch bij het verkeerde huis plaatsvonden.

"Er is bij de politie inmiddels geen enkele aanleiding om ervan uit te gaan dat wij hier iets mee te maken zouden hebben", zegt de bewoner. "We hebben ook gekeken naar eventuele problemen door internetgedrag of ontevreden klanten van ons bouwbedrijf, maar niets wijst hierop."

'Die bommen waren niet voor ons bedoeld'